CSU-Klausurtagung im Kloster Andechs

Söder fordert Streichung der Mehrwersteuer auf Grundnahrungsmittel

Die CSU will sich im bayerischen Landtagswahlkampf in der Wirtschafts- und Innenpolitik profilieren. Das geht aus einem Beschlusspapier zur Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Andechs hervor, aus dem der Bayerische Rundfunk zitiert. So sollten zum Beispiel Eigenheime steuerfrei an die nächste Generation übergeben werden können – egal ob als Schenkung oder als Erbe.

19.07.2023