Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Der bayerische Ministerpräsident sagte im ARD-Fernsehen, die Maßnahme scheine zu wirken. Wenn es keine anderen Möglichkeiten gebe, könne man über eine Verlängerung diskutieren. Das hänge von der Preissituation ab. SPD-Fraktionschef Miersch hatte am Wochenende eine Verlängerung des Tankrabatts infrage gestellt. Mobilität müsse zwar bezahlbar bleiben, aber die - Zitat - Gießkanne sei keine Dauerlösung. Miersch befürwortete stattdessen Entlastungen etwa durch eine Steuerreform für die unteren und mittleren Einkommen.

Die Bundesregierung hatte infolge des Iran-Kriegs eine befristete Senkung der Mineralölsteuer auf den Weg gebracht. Insgesamt ergibt sich daraus die Möglichkeit, Kraftstoffpreise um rund 17 Cent pro Liter zu senken. Die Vergünstigung wird von den Konzernen aber nicht immer vollständig an die Verbraucher weitergegeben. Der Tankrabatt gilt für Mai und Juni. Er kostet den Staat rund 1,6 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.