Katholikentag in Würzburg

CSU-Chef Söder hat auf dem Deutschen Katholikentag über seine Haltung zu Kirche und Glauben gesprochen. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Es sei extrem schade und unglücklich, dass man das nicht stärker gemacht habe. Er spüre bei vielen Menschen, die sich von der Kirche distanziert hätten, dass dies aus jener Zeit herrühre, erklärte Söder.

Stetter-Karp: In katholischer Kirche herrscht männliches Geschlecht

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Stetter-Karp, warf der Kirche eine massive Diskriminierung von Frauen vor. In der katholischen Kirche herrsche das männliche Geschlecht über das weibliche, sagte Stetter-Karp auf dem Katholikentag. Daher stießen Reformen der Sexualmoral und die Zulassung von Frauen für Weiheämter auf so erbitterten Widerstand.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Wilmer, verwies auf Erfolge des Synodalen Weges und zeigte sich zuversichtlich, dass dieser Reformprozess letztlich vom Vatikan gebilligt werde.

Vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen mit dem Vatikan über Segnungen homosexueller Paare fand in Würzburg auch ein Queer-Gottesdienst statt. Dort bildete sich zeitweise eine Warteschlange.

Der am Mittwoch begonnene Katholikentag geht am Sonntag zu Ende.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.