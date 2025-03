In der CDU-Parteizentrale werden heute die Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. (imago / imagebroker / Ingo Schulz)

Söder sagte im ARD-Fernsehen, den schwersten Teil hätten die Verhandler bereits hinter sich gebracht - nämlich das kreditfinanzierte Infrastrukturprogramm im Umfang von 500 Milliarden Euro sowie zusätzliche Rüstungsausgaben. Außerdem sei die Senkung von Unternehmens- und Einkommensteuern bereits im Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD vereinbart worden. Das müsse weiter Bestand haben. Steuererhöhungen schloss Söder kategorisch aus. Die Union habe dazu ein Wahlversprechen gegeben. Vielmehr könnten durch eine Reform des Bürgergelds "einige Milliarden" gespart werden, betonte der CSU-Chef.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD warb - ebenfalls im ARD-Fernsehen - dafür, die 500 Milliarden Euro für Straßen- und Brückensanierungen, die Bahn, Krankenhäuser, Kitas, Schulen und Wohnraum auszugeben.

Migrationspolitik weiter Streitpunkt

Die Hauptverhandler von Union und SPD treffen sich heute in der CDU-Zentrale in Berlin. Zuvor hatten Arbeitsgruppen für die verschiedenen politischen Themen Vorschläge vorgelegt. Als größte Streitpunkte gelten die Bundesfinanzen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der illegalen Migration.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff rief die SPD zu Zugeständnissen in der Migrationspolitik auf. Man wisse, warum so viele Menschen bei der Bundestagswahl AfD gewählt hätten, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie hätten das Gefühl, dass mit dem Flüchtlingszustrom nicht rechtskonform umgegangen werde. Künftig müsse an den Grenzen zurückgewiesen werden, wer keinen Schutz beanspruchen könne. Andererseits müsse, wer abschließend hierbleiben dürfe, zügig und gut integriert werden.

Haseloff betonte, derzeit gebe es in Ostdeutschland keine Mehrheit mehr in der Mitte. Daher müssten sich die Sozialdemokraten aus eigenem Interesse heraus auf diese Menschen zubewegen. Der sachsen-anhaltische Ministerpräsident fügte hinzu, er schätze, dass auch eine Mehrheit der SPD-Wähler eine Wende in der Migrationspolitik wolle.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 31.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.