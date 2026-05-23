Interview der Woche
Söder: Tankrabatt hat die Lage für viele Menschen erleichtert

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder hat den sogenannten Tankrabatt als Erfolg gewertet. Er glaube schon, dass die Einführung die Lage für viele Menschen erleichtert habe, sagte Söder im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Vor einer Verlängerung müsse man sehen, ob die Lage dann noch die gleiche sei.

    Markus Söder steht im dunklen Anzug auf einer Bühne vor einem leuchtend blauen Hintergrund.
    Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (imago / steinsiek.ch / Luka Kolanovic)
    Die Kraftstoffpreise seien deutlich runtergegangen, betonte Söder. Zeitweise seien sie viel, viel höher gewesen. Die Frage sei, ob man verlängern müsse oder nicht, oder ob es auch andere Möglichkeiten gebe. Söder nannte das Thema Pendlerpauschale, die man bereits erhöht habe. Diese könne man auch so umgestalten, dass sie sofort wirksam werden könne. Dafür sei er offen.
    Der sogenannte Tankrabatt bezeichnet eine Senkung der Mineralölsteuer um 17 Cent pro Liter, um die Folgen der Preisentwicklung durch den Iran-Krieg abzufedern. Dies gilt noch bis Ende Juni.

    Weiterführende Informationen

    Das Interview der Woche hören Sie morgen um 11:05 Uhr im Deutschlandfunk oder schon jetzt in der Deutschlandfunk-App.
    Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.