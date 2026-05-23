Interview der Woche

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (imago / steinsiek.ch / Luka Kolanovic)

Die Kraftstoffpreise seien deutlich runtergegangen, betonte Söder. Zeitweise seien sie viel, viel höher gewesen. Die Frage sei, ob man verlängern müsse oder nicht, oder ob es auch andere Möglichkeiten gebe. Söder nannte das Thema Pendlerpauschale, die man bereits erhöht habe. Diese könne man auch so umgestalten, dass sie sofort wirksam werden könne. Dafür sei er offen.

Der sogenannte Tankrabatt bezeichnet eine Senkung der Mineralölsteuer um 17 Cent pro Liter, um die Folgen der Preisentwicklung durch den Iran-Krieg abzufedern. Dies gilt noch bis Ende Juni.

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Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.