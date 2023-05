Kritik an Stellenbesetzung

Merz: Scholz muss sich zur Affäre um Staatssekretär Graichen äußern. (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Beide Politiker machten auf einer Veranstaltung der Europäischen Volkspartei in München deutlich, dass sie den Rückzug des grünen Wirtschafts-Staatssekretärs Graichen für unausweichlich halten. Dieser steht seit Tagen massiv in der Kritik, weil er an der Auswahl des neuen Geschäftsführers der Deutschen Energie-Agentur, Schäfer, beteiligt war, obwohl dieser sein Trauzeuge ist.

Der Bundeskanzler werde bald seine Meinung dazu sagen müssen, was er eigentlich von diesem "Treiben" in einem seiner wichtigsten Ministerien halte, sagte Merz. Söder betonte, die Grünen hätten in ihrer politischen Arbeit eine hohe moralische Fallhöhe. Wenn man die gleiche Fallhöhe nun anwende, sei relativ klar, dass Graichen seine Funktion nicht mehr ausüben könne.

CDU-Chef Merz verwies dabei auf die kommende Woche. Dann wird der Wirtschaftsausschuss des Bundestags Graichen zu den Vorwürfen befragen.

