Unionspolitiker fordern von der SPD, eine Verschärfung der Asylpolitik mitzutragen. (imago / diebildwerft)

Der Koalitionsvertrag müsse Punkte wie die Zurückweisung an den Staatsgrenzen und eine Rückführungsoffensive enthalten, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Augsburger Allgemeinen". Söder verwies darauf, dass die Begrenzung der Migration das zentrale Wahlkampfversprechen der Union gewesen sei. Hessens Ministerpräsident Rhein forderte die SPD auf, den neuen Kurs in der Migrationspolitik mitzutragen. Man müsse jetzt beweisen, dass man die Probleme aus der demokratischen Mitte heraus lösen könne, sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt".

Der frühere SPD-Vorsitzende Gabriel warnte seine Partei davor, eine Wende in der Asylpolitik zu blockieren. Die Wählerschaft der SPD sei aufgrund der weltfremden Migrationspolitik in Scharen zur AfD übergelaufen, betonte Gabriel in der "Augsburger Allgemeinen".

Diese Nachricht wurde am 21.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.