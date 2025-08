Bayerns Ministerpräsident Söder hat mit seinem Bürgergeld-Vorstoß für eine kontroverse Debatte gesorgt. (picture alliance / Zoonar / stockfotos-mg)

Kanzleramtschef Frei betonte, Söder habe damit recht, dass man hier Leistungen erbringe, wie kein anderes Land. Dies führe auch dazu, dass die Integration von Ukrainern in den Arbeitsmarkt viel schlechter funktioniere als in anderen Staaten. Dagegen sprach der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Radtke, von "marktschreierischen" Forderungen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Wiese, kritisierte, die Einsparungen würden überschätzt und der bürokratische Aufwand wäre enorm. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Makeiev, nannte die Äußerungen Söders schwer nachvollziehbar.

Der CSU-Vorsitzende plädiert dafür, angesichts steigender Sozialausgaben Geflüchteten aus der Ukraine nur noch Asylbewerberleistungen anstelle von Bürgergeld zu zahlen. Für diese Leistung hat Deutschland im vergangenen Jahr 6,3 Milliarden Euro ausgegeben; die gesamten Bürgergeld-Zahlungen lagen bei knapp 47 Milliarden.

