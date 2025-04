Handelsbeziehungen

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender, will in Indien für den Freihandel mit der EU werben. (Archivbild) (Michael Kappele dpa)

Der bayerische Ministerpräsident sagte vor seiner Abreise, er wolle die Kontakte mit Indien nicht nur für sein Bundesland, sondern auch für Deutschland und für die Europäische Union stärken. Dafür habe er sich mit CDU-Chef Merz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen abgestimmt. Man müsse in dem derzeit in der Welt herrschenden Zoll-Chaos Signale für gemeinsamen Freihandel setzen, betonte Söder vor seiner heutigen Abreise. Auf dem Programm steht neben politischen Gesprächen in der Hauptstadt Neu-Delhi auch ein Besuch in Indiens Hightech-Zentrum Bengaluru, dem ehemaligen Bangalore.

