Bei seinem Besuch in Neu-Delhi sagte der CSU-Chef, sie müsse so schnell wie möglich kommen. Das sei sowohl für die deutschen Rüstungsexporte als auch für die Auto-Industrie sehr wichtig, führte er nach Beratungen mit Indiens Außenminister Jaishankar aus. Großes Interesse gebe es auch an Partnerschaften bei Technologie, Forschung und Raumfahrt. Passend dazu hätten sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Richtlinien für Waffenexporte flexibler zu machen, fügte Söder hinzu.

