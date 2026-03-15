Energiewirtschaft

Markus Söder (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

Der CSU-Vorsitzende sagte der Bild am Sonntag, Bayern sei bereit dafür. Er bekräftigte seine seit einiger Zeit vertretene Ansicht, dass Deutschland zur Kernenergie zurückkehren müsse. Kernenergie 2.0 bedeute kein Zurück zu alter Technik, sondern ein neues Kapitel ohne die früheren Gefahren. Dazu zählten neuartige modulare Kleinreaktoren und die Kernfusion.

Deutschland hatte seinen Atomausstieg im Jahr 2000 eingeleitet und nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 beschleunigt. 2023 ging der letzte Reaktor vom Netz.

Bundeskanzler Merz hatte kürzlich erklärt, die Abkehr von der Atomkraft sei ein Fehler gewesen. Zugleich vertrat er die Auffassung, dieser Beschluss sei irreversibel.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.