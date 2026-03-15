Mini-AKW-Pilotprojekt

Markus Söder (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

Der CSU-Vorsitzende brachte sein Bundesland für ein Pilotprojekt zu Mini-Atomkraftwerken ins Spiel. Bayern sei bereit dafür, sagte Söder der Bild am Sonntag. Kernenergie 2.0 bedeute kein Zurück zu alter Technik, sondern ein neues Kapitel ohne die früheren Gefahren. Merz hatte kürzlich erklärt, die Abkehr von der Atomkraft sei zwar ein Fehler gewesen, doch der Beschluss sei unumkehrbar. Auch Bundesumweltminister Schneider von der SPD erteilte Mini-AKW eine Absage.

Deutschland hatte seinen Atomausstieg im Jahr 2000 eingeleitet und nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 beschleunigt. 2023 ging der letzte Reaktor vom Netz.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.