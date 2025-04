Indien-Besuch

Bayerischer Ministerpräsident Söder besucht Indien (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Die Inder hätten Interesse, in Deutschland einzukaufen, sagte der CSU-Chef nach einem Treffen mit dem indischen Außenminister Jaishankar. Der Regierung in Neu-Delhi gehe es sowohl um Taurus-Marschflugkörper als auch um U-Boote. Es sei für Deutschland wichtig, die Partnerschaft mit dem Subkontinent auszubauen. Hierzu passend hätten sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Richtlinien für Waffenexporte flexibler werden.

Nach den Worten Söder wäre es sowohl für Rüstungsexporte als auch die für Deutschland so relevante Auto-Industrie sehr wichtig, dass eine europäisch-indische Freihandelszone so schnell wie möglich komme.

