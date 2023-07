Jewgeny Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, soll sich wieder in Russland aufhalten. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Pool / Wagner Group)

Prigoschin sei am 27. Juni zwar in Belarus angekommen, sagte Lukaschenko in Minsk. Er habe das Territorium des Landes allerdings wieder verlassen und halte sich derzeit in Sankt Petersburg auf. Dort hat die Wagner-Gruppe ihren Sitz. Von Prigoschin gibt es keine Bestätigung dieser Angaben. Auch der Kreml hielt sich bedeckt und erklärte, nichts über den Aufenthaltsort des Mannes zu wissen.

Ein Aufstand der Wagner-Söldner gegen die russische Militärführung war Ende Juni nach Angaben des Kremls mit der Abmachung beendet worden, dass Prigoschin ins Exil nach Belarus geht. Ihm wurde dafür Straffreiheit zugesichert.

