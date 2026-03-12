MDR-Recherche

Wie der Sender berichtet, konnten in Sachsen Zahlungseingänge und -ausgänge monatelang nicht wie gewohnt bearbeitet und zugeordnet werden. In der Zentralen Bußgeldstelle des Freistaats gelte ein Stopp aller Mahnverfahren. Offenbar habe man seit der Umstellung nicht mehr erfassen können, ob Bußgelder rechtzeitig beglichen wurden. Mehrere sächsische Hochschulen konnten dem Bericht zufolge die Zahlung fälliger Semesterbeiträge nicht nachvollziehen. Auch bei Überweisungen ins Ausland habe es Probleme gegeben. Das Landesamt für Steuern und Finanzen teilte mit, bei der Einführung eines neuen Systems seien Schwierigkeiten aufgetreten. Diese seien inzwischen weitgehend abgestellt. Weitere Recherchen des MDR ergaben, dass auch Sachsen-Anhalt mit ähnlichen Problemen kämpfe. Hier sei ebenfalls das IT-System umgestellt worden.
Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.