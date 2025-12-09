Der Sohn des inhaftierten Ex-Präsidenten Bolsonaro will Staatschef von Brasilien werden. (Bob Karp/ZUMA Press Wire/dpa)

Seine Entscheidung, im kommenden Jahr anzutreten, stehe fest, sagte Flavio Bolsonaro. Er will mit Unterstützung seines Vaters für die rechte Partei PL antreten und ist derzeit Senator. Gegen ihn gab es bereits mehrere Ermittlungsverfahren.

Sein Vater Jair Bolsonaro war von 2019 bis 2022 an der Macht. Aktuell verbüßt er eine 27-jährige Haftstrafe. Er war wegen Putschplänen nach seiner Niederlage gegen den aktuellen Präsidenten Lula da Silva verurteilt worden. Flavio Bolsonaro hatte bereits in der vergangenen Woche seine Kandidatur angekündigt, dann aber zunächst einen Verzicht angedeutet.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.