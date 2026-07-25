Der rechtsgerichtete Senator Flavio Bolsonaro wurde auf einem Parteitag des Partido Liberal in Sao Paulo als Herausforderer des Präsidenten Lula da Silva bestimmt. Zu dem Parteikongress war auch der argentinische Präsident Milei angereist. Lula soll im August von der linken Arbeiterpartei PT offiziell nominiert werden. Die Wahl findet am 4. Oktober statt.
Ex-Präsident Jair Bolsonaro war wegen des Vorwurfs des versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden.
Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.