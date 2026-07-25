Brasilien
Sohn des inhaftierten Ex-Präsidenten Bolsonaro zum Präsidentschaftskandidaten gekürt

In Brasilien ist ein Sohn von Ex-Präsident Jair Bolsonaro zum Präsidentschaftskandidaten gekürt worden.

    Der brasilianische Senator Flavio Bolsonaro (r.) und Argentiniens Präsident Javier Milei Hand in Hand. Milei winkt mit seiner rechten Hand, Bolsonaro hat seine linke Hand zur Jubelfaust geballt.
    Der brasilianische Senator Flavio Bolsonaro (r.) und Argentiniens Präsident Javier Milei auf dem Nominierungsparteitag in Sao Paulo (picture alliance / AP Photo/Ettore Chiereguini | Ettore Chiereguini)
    Der rechtsgerichtete Senator Flavio Bolsonaro wurde auf einem Parteitag des Partido Liberal in Sao Paulo als Herausforderer des Präsidenten Lula da Silva bestimmt. Zu dem Parteikongress war auch der argentinische Präsident Milei angereist. Lula soll im August von der linken Arbeiterpartei PT offiziell nominiert werden. Die Wahl findet am 4. Oktober statt.
    Ex-Präsident Jair Bolsonaro war wegen des Vorwurfs des versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden.
    Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.