Ovidio Guzman bei seiner Festnahme. (CEPROPIE / dpa )

Es handelt sich um den Sohn von Drogenboss Joaquín Guzmán, der in den USA bereits eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Ovidio Guzmán -der Sohn - war im Januar in Mexiko festgenommen worden. Anschließend hatten sich dort seine Bandenmitglieder Gefechte mit der Polizei und Soldaten geliefert, bei denen 29 Menschen getötet wurden. Dem 33-Jährigen werden in den USA unter anderem Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.