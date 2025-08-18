Marius Borg Høiby, Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, ist der vierfachen Vergewaltigung angeklagt. (Lise Aserud / NTB / dpa / Lise Aserud)

Das teilte die Staatsanwaltschaft in Oslo mit. Zuvor hatten mehrere Frauen entsprechende Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby erhoben. Zudem würden ihm weitere 28 Straftaten vorgeworfen, darunter tätliche Angriffe, hieß es.

Høiby war vor einem Jahr in Oslo wegen mutmaßlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Wohnung seiner damaligen Freundin festgenommen worden. Er gestand, die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain körperlich angegriffen und Gegenstände in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Im Zuge der Ermittlungen kamen zahlreiche weitere Vorwürfe gegen ihn auf.

