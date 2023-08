Kambodscha

Der Sohn von Kambodschas Dauerherrscher Hun Sen, Hun Manet, ist nun neuer Regierungschef. (Heng Sinith / AP / dpa / Heng Sinith)

Der 45-jährige Hun Manet wurde in der Hauptstadt Phnom Penh mit der Bildung des neuen Kabinetts betraut. Sein Vater hatte ihn jahrelang als Nachfolger aufgebaut. Hun Sen war fast 40 Jahre an der Macht. Vor knapp zwei Wochen hatte er angekündigt, dass er zurücktreten und das Amt an seinen ältesten Sohn übergeben werde. Er wolle aber an der Spitze der Kambodschanischen Volkspartei bleiben und im nächsten Jahr Senatspräsident werden.

