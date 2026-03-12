Energiewirtschaft

Die Zahl der Anlagen nahm um 17,6 Prozent im Vergleich zu 2024 zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In den beiden Vorjahren hatte der Zuwachs noch bei jeweils mehr als 27 Prozent gelegen.
Insgesamt waren Ende 2025 knapp 4,8 Millionen Photovoltaikanlagen auf Dächern und Grundstücken installiert.
Erfasst werden in der Statistik alle Photovoltaikanlagen, die in die Netze der öffentlichen Versorgung einspeisen. Kleinere Anlagen wie Balkonkraftwerke fallen in der Regel nicht darunter.
Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.