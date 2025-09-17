Der Betrieb an den Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt mit fast 600 Beschäftigten war bereits am 1. September eingestellt worden. Damals erklärten die Insolvenzverwalter jedoch, sie führten weitere Gespräche mit möglichen Investoren. Heute teilte das Schweizer Unternehmen mit, dass die Bemühungen erfolglos geblieben seien. Hauptgründe seien die Billigimporte aus China sowie erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Förderung erneuerbarer Energien in den USA und Europa.
