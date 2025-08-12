Waldbrände in Montenegro (Risto Bozovic / AP / dpa / Risto Bozovic)

In Montenegro starb ein Soldat während der Löscharbeiten, als ein Wassertank umkippte und auf ihn stürzte. In dem Balkanstaat brennen an mehreren Stellen vor allem im Umkreis der Hauptstadt Podgorica Wälder. Hilfe beim Löschen kam zunächst aus Serbien und Kroatien sowie aus Italien. In Albanien wurden vier Dörfer im Zentrum des Landes evakuiert. Zwischenzeitlich wurden Dutzende Brände gelöscht, danach brachen andere Feuer aus. Die Polizei geht in vielen Fällen von Brandstiftung aus.

In Spanien erlag ein Mann in der Nähe Madrids seinen schweren Verletzungen. Auch in anderen Regionen des Landes sowie in Kroatien, der Türkei und Griechenland gibt es Brände. Die aktuelle Trockenheit und die Hitze sowie mancherorts auch Winde erschweren die Löscharbeiten.

