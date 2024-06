Weltflüchtlingstag

Flüchtlinge aus dem Sudan in einem UNHCR-Registrierungszentrum in Uganda im Mai 2018. (imago images/ZUMA Press/Geovien So)

Niemand fliehe freiwillig, sagte Brandts den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Sie beklagte, dass die Bereitschaft in einigen Staaten sinke, Flüchtlinge aufzunehmen. Brandts erinnerte auch daran, dass die meisten Flüchtlinge nicht nach Europa oder in die USA kämen, sondern in Nachbarländern Zuflucht suchten.

Ähnlich äußerte sich auch Bundesentwicklungsministerin Schulze. Die meisten Flüchtlinge wünschten sich nichts mehr, als in ihre Heimat zurückkehren zu können. Sie alle verdienten Schutz und die volle Solidarität der Weltgemeinschaft, sagte Schulze in Berlin.

Nach jüngsten Daten der UNO sind rund 117 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Die Mehrheit bleibt im Herkunftsland und wird dort oft mehrfach vertrieben. Drei von vier Flüchtlingen, die ihr Land verlassen, werden von eher armen Ländern aufgenommen.

