Verwaltungsgericht Leipzig

Solidaritäts-Demo für Lina E. bleibt verboten

Eine für morgen geplante Demonstration der linken Szene in Leipzig bleibt verboten. Das Verwaltungsgericht bestätigte in einem Eilverfahren die von der Stadt erlassene entsprechende Verfügung. In der Begründung hieß es, dass bei der Demonstration von Unterstützern der am Mittwoch verurteilten Lina E. von einem - so wörtlich - "unfriedlichen Verlauf" auszugehen sei.

02.06.2023