Sondersitzung und Schweigeminute des Landtags zum Anschlag in Solingen (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Oberbürgermeister Kurzbach rief die Menschen auf, um 21.37 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter Besucher des Solinger Stadtfests attackiert und drei Menschen getötet. Am Tatort wird es ein kurzes, stilles Gedenken geben. Für Sonntag hat das nordrhein-westfälische Innenministerium eine Trauerbeflaggung aller öffentlicher Gebäude des Landes angeordnet. Auch eine Trauerfeier ist geplant.

Zur Stunde will Ministerpräsident Wüst im Landtag über den Stand der Ermittlungen informieren. Bundeskanzler Scholz kritisierte in einem "Spiegel"-Interview, dass die Überstellung des mutmaßlichen Täters an Bulgarien im vergangenen Jahr gescheitert war. Man könne niemandem vermitteln, dass die Behörden in Nordrhein-Westfalen nur einen einzigen Versuch unternommen hätten, den Syrer abzuschieben.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.