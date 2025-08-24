Die Stadt Solingen erinnert mit einem Schild an die Opfer des Anschlags im August 2024. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Damals wurden beim Stadtfest drei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Zu der Trauerfeier versammelten sich Hunderte Menschen mit Kerzen an der Gedenktafel vor der evangelischen Stadtkirche. Sie liegt an dem Platz, an dem der mutmaßliche Islamist aus Syrien mit einem Messer auf Zuhörer eines Konzertes einstach.

Vor der Trauerfeier der christlichen Kirchen hatten sich bereits zahlreiche Menschen zur Gedenkveranstaltung der Stadt versammelt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst rief dazu auf, die Werte der offenen Gesellschaft zu verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.