Soldaten der Afrikanischen Union in Mogadischu. (picture alliance / AA / Abukar Mohamed Muhudin)

Der Informationsminister teilte mit, dass die Terrorgruppe innerhalb von 24 Stunden aus acht Dörfern und Kleinstädten zurückgedrängt worden sei. Ausländische Sicherheitspartner des ostafrikanischen Staats seien mit Luftangriffen an den Operationen beteiligt. Die Türkei und die USA unterstützen die somalische Armee mit Drohneneinsätzen. Das Militär geht aktuell mit Hilfe örtlicher Clan-Milizen gegen Al-Shabaab-Kämpfer in mehreren Bundesstaaten vor. Bei Kämpfen am Wochenende seien viele Menschen getötet worden, darunter auch 30 Al-Shabaab-Kämpfer.

Insbesondere im Süden Somalias kontrolliert Al-Shabaab noch immer weite Gebiete. Die Miliz erklärte jüngst, zahlreiche Soldaten der Afrikanischen Union aus Äthiopien getötet zu haben. Unabhängige Bestätigungen für diese Angaben gab es zunächst nicht.

17.09.2023