Sommerferien starten in Nordrhein-Westfalen. (imago / STPP)

Den Anfang macht in diesem Jahr das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Schüler haben ihren letzten Schultag. Es folgen Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Als letztes Bundesland startet traditionell Bayern in die sechswöchige schulfreie Zeit - und zwar ab dem 28. Juli. Das neue Schuljahr beginnt dann entsprechend am 7. August in NRW.

