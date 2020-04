Sommersemester in der Warteschleife Wie gehen Hochschulen und Studierende damit um?

Eigentlich hätte in dieser Woche an vielen Universitäten das Sommersemester begonnen. Allerdings ist gerade an Lehrveranstaltungen in voll besetzten Hörsälen nicht zu denken. Viele Hochschulen versuchen deshalb den Präsenzbetrieb mit Online-Angeboten zu ersetzen. Dagegen regt sich Widerstand.

Moderation: Regina Brinkmann

