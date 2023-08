Antisemitismus-Vorwürfe gegen Aiwanger

Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern. (picture alliance / Stephan Goerlich )

Bislang hatte Aiwanger nur schriftlich zurückgewiesen, als Minderjähriger in den 1980er Jahren ein antisemitisches Flugblatt verfasst und in seiner Schule in Umlauf gebracht zu haben. Für den Mittag ist eine Pressekonferenz mit Ergebnissen des Treffens geplant.

Scholz: Möglicherweise muss es politische Konsequenzen geben

Zuvor hatte auch Bundeskanzler Scholz eine rasche Aufklärung verlangt. Sein Sprecher sagte, es handele sich um ein furchtbares und menschenverachtendes Machwerk. Möglicherweise müsse es in der Angelegenheit auch politische Konsequenzen geben.

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte am Wochenende berichtet, der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger könne den Text als 17-Jähriger verfasst haben. Der Vorsitzende der Freien Wähler in Bayern bestreitet das; stattdessen gab sein Bruder an, Verfasser des Pamphlets zu sein.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.