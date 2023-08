Laut dem Sonderbevollmächtigten der Bundesregierung für Migration und Rückführung, Stamp (FDP) will Deutschland im kommenden Jahr mit Kolumbien über ein Migrationsabkommen sprechen. (picture alliance / dpa / Jonas Güttler)

Deutschland könne dort Fachkräfte anwerben, sagte der Sonderbevollmächtigte der Regierung für Migrationsabkommen, Stamp, dem SWR. Mit einer solchen Vereinbarung könnten mehr Menschen aus Kolumbien regulär in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden. Im Gegenzug müsse Kolumbien Menschen zurücknehmen, die illegal in die Bundesrepublik gelangten, erklärte der FDP-Politiker. Die Zahl der Kolumbianer, die in Deutschland einen Asylantrag stellten, sei zuletzt deutlich angestiegen. Die Gründe dafür würden vom Bundesinnenministerium noch untersucht, sagte Stamp. Die Gespräche mit der kolumbianischen Regierung über das Migrationsabkommen sollen im kommenden Jahr beginnen.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.