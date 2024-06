Hochwasser

In Regensburg bleibt die Hochwasserlage angespannt. (Sven Hoppe/dpa)

Die Stiftung teilte in Berlin mit, damit sollten insbesondere Maßnahmen zur Bergung, Erstversorgung, Konservierung und Restaurierung von regional wie national bedeutendem Kulturgut gefördert werden. Die Mittel würden im Rahmen des Aktionsfonds für die Notfallallianz Kultur zur Verfügung gestellt. Projekte können mit bis zu 5.000 Euro gefördert werden.

In den Hochwassergebieten in Bayern ist die Lage weiter kritisch. In Passau und Regensburg gingen die Pegelstände der Donau zwar leicht zurück, sie liegen aber weiter mehrere Meter über normal. Auch werden immer noch Menschen vermisst.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.