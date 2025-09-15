Nach Angriff in Katar

Der katarische Regierungschef Al-Thani rief die internationale Gemeinschaft zu einem schärferen Vorgehen gegen Israel auf. Es sei an der Zeit, dass nicht mehr mit zweierlei Maß gemessen und Israel für alle begangenen Verbrechen bestraft werde. Das Treffen soll auch ein Zeichen der Solidarität mit dem Emirat setzen.
Die israelische Luftwaffe hatte am vergangenen Dienstag versucht, politische Anführer der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar zu töten. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl. Der Angriff hat breite Kritik auch bei Verbündeten Israels ausgelöst. Bundesaußenminister Wadephul nannte die Aktion inakzeptabel.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.