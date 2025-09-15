Nahostkrieg
Sondergipfel in Katar begonnen - Dutzende Staaten wollen nach Luftangriffen in Doha Front gegen Israel bilden

In Katar hat ein Sondergipfel der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit begonnen.

    Nach einem mutmaßlich israelischen Angriff auf ein Gebäude, in dem die politische Führung der Hamas untergebracht war, in Doha, Katar, Schäden zu sehen.
    Zum Auftakt verurteilte Katars Emir Tamim bin Hamad noch einmal den Angriff Israels auf die Hamas-Führung in seiner Hauptstadt Doha. Israel ermorde die Anführer, mit denen es verhandle, und attackiere das vermittelnde Land. Nach wie vor unklar ist, ob bei dem Treffen konkrete Gegenmaßnahmen beschlossen werden. Israel hatte vergangene Woche versucht, in Doha gezielt die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas anzugreifen.
