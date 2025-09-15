Nahostkrieg

Zum Auftakt verurteilte Katars Emir Tamim bin Hamad noch einmal den Angriff Israels auf die Hamas-Führung in seiner Hauptstadt Doha. Israel ermorde die Anführer, mit denen es verhandle, und attackiere das vermittelnde Land. Nach wie vor unklar ist, ob bei dem Treffen konkrete Gegenmaßnahmen beschlossen werden. Israel hatte vergangene Woche versucht, in Doha gezielt die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas anzugreifen.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.