Das Treffen soll ein Zeichen der Solidarität mit dem Emirat setzen, gleichzeitig dürfte vor allem an einer gemeinsamen Haltung gegenüber Israel gearbeitet werden. Die israelische Luftwaffe hatte am Dienstag versucht, politische Anführer der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar zu töten. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl. Der Angriff hat breite Kritik auch bei Verbündeten Israels ausgelöst. Bundesaußenminister Wadephul nannte die Aktion inakzeptabel.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.