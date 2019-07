1705 erlebte der junge Johann Sebastian Bach in der Lübecker Marienkirche die Abendmusiken des bewunderten Komponisten Dieterich Buxtehude, an denen er auch selbst mitwirkte. Vielleicht hatte er bei dieser Gelegenheit auch die Möglichkeit, eines der Instrumente des berühmten Orgelbauers Arp Schnitger kennen zu lernen, das kurz zuvor im Lübecker Dom auf Anregung Buxtehudes errichtet worden war.

Auch in der St. Pankratius-Kirche in Hamburg-Neuenfelde hat Schnitger 1688 eine neue Orgel eingebaut, sie wurde aufwendig restauriert und ist seit 2017 wieder spielbar. In dieser Kirche, in der Arp Schnitger am heutigen Tage vor 300 Jahren bestattet wurde, erinnern Vox Luminis und das Arp-Schnitger-Ensemble unter Lionel Meunier sowie der Organist Hilger Kespohl nicht nur an ihn, sondern auch an Buxtehudes Abendmusiken, die seinerzeit die ersten öffentlichen und kostenlosen Konzertveranstaltungen waren.

Dietrich Buxtehude

"Herzlich lieb hab ich dich, O Herr", BuxWV 41

Klaglied "Mit Fried und Freud", BuxWV 76



Johann Michael Bach

"Unser Leben währet siebenzig Jahr"

Johann Sebastian Bach

"Christ lag in Todes Banden", BWV 4

Orgelwerke von Dietrich Buxtehude, Matthias Weckmann und Heinrich Scheidemann

Vox Luminis

Hilger Kespohl, Orgel

Leitung: Lionel Meunier

Live-Mitschnitt vom 28.7.2019 aus der Kirche St. Pankratius, Hamburg-Neuenfelde