Das Foto des schwedischen Militärs soll einen russischen MiG-31-Kampfjet zeigen, der am 19. September den Luftraum Estlands verletzt hat. (AFP PHOTO / SOURCE / BYLINE)

Das Außenministerium in Tallinn erklärte, für morgen sei auf Antrag Estlands eine Dringlichkeitssitzung anberaumt worden. Dies sei eine Reaktion auf die dreiste Verletzung des estnischen Luftraums durch Russland am vergangenen Freitag. Das russische Verhalten erfordere eine internationale Reaktion.

Estland hatte zudem Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags mit den Verbündeten beantragt. Dazu kommt zu Wochenbeginn in Brüssel der NATO-Rat zusammen. Bei dem Treffen geht es auch um das Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens und Rumäniens.

Das Verteidigungsministerium in Moskau behauptete, die Maschinen hätten sich auf einem planmäßigen Flug unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumvorschriften befunden. Die drei russischen MiG-31 waren von italienischen F-35-Kampfjets abgefangen worden, die an der Überwchung des Luftraums über Estland beteiligt sind.

