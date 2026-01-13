Nordrhein-Westfalen

Die Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen im Stadtteil Buer (Oliver Berg/dpa)

Der Innenausschuss tritt außerplanmäßig auf Antrag der oppositionellen SPD-Fraktion zusammen. Die Sozialdemokraten erhoffen sich weitere Informationen zum Ablauf des Einbruchs und zu möglichen sicherheitsrelevanten Schwachstellen der Bank. Innenminister Reul, CDU, will in der Sitzung über den jüngsten Stand der Ermittlungen berichten.

Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten sich die bislang unbekannten Täter über ein Parkhaus Zutritt zu einer Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen verschafft und ein Loch in die Wand des Tresorraums gebohrt. Fast alle der mehr als 3000 Kundenschließfächer darin wurden aufgebrochen. Ermittler halten einen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe für möglich.

