"Sprachkritische Aktion"

"Sondervermögen" ist Unwort des Jahres 2025. (picture alliance/dpa/Christian Lademann)

Das gab die Jury der sprachkritischen Aktion im hessischen Marburg bekannt. Zur Begründung hieß es, der Gebrauch des ursprünglich aus der wirtschaftlichen und juristischen Fachsprache stammenden Begriffs in der öffentlichen Kommunikation verdecke, dass damit eigentlich die Aufnahme von Schulden gemeint sei. Dadurch würden demokratische Debatten über das Thema unterminiert. Auf Platz zwei kam der Begriff "Zustrombegrenzungsgesetz".

Mit dem Unwort des Jahres will die Jury aus Sprachwissenschaftlern, Politologen und Autoren auf unangemessene oder menschenverachtende Sprache aufmerksam machen. 2024 fiel die Wahl auf "biodeutsch".

