Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Katharina Fegebank (Grüne) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Das Treffen ist nach Parteiangaben in vertraulichem Rahmen geplant, Zeit und Ort wurden nicht genannt. In Hamburg wurde am vergangenen Sonntag gewählt. Deutlich stärkste Kraft wurde dabei die SPD vor CDU und Grünen.

Die Sozialdemokraten um den Ersten Bürgermeister Tschentscher wollen sowohl mit den Grünen um Spitzenkandidatin Fegebank als auch mit der CDU sondieren, haben nach eigenen Angaben aber eine klare Präferenz für eine Koalition mit den Grünen. SPD und Grüne regieren in Hamburg seit zehn Jahren gemeinsam.

