Nach D66-Wahlsieg
Sondierungsgespräche zu Koalition in den Niederlanden begonnen

Nach der vorgezogenen Parlamentswahl in den Niederlanden beginnen erste Sondierungsgespräche zur Bildung einer Regierungskoalition.

    Rob Jetten, niederländischer Politiker der Partei D66 (picture alliance / ANP)
    Die Partei mit den meisten Stimmen, die linksliberale D66, beauftragte dafür einen Unterhändler, um Kontakt zu anderen Parteien aufzunehmen. D66-Spitzenkandidat Jetten strebt eine Mitte-Links-Koalition an. Ihr sollen die rechtsliberale VVD, die christdemokratische CDA und das rot-grüne Bündnis angehören. Bisher lehnt die VVD eine Zusammenarbeit mit Rot-Grün ab.
    Der Vorsitzende der bei der Wahl zweitplatzierten radikal-rechten Partei PVV, Wilders, räumte knapp eine Woche nach der Abstimmung seine Niederlage ein. Er hatte das Wahlergebnis zunächst angezweifelt.
