Niederlande

In niederländischen Cafés stehen jetzt Sonnencreme-Shots auf der Karte (picture alliance / / photothek.de / Ute Grabowsky)

Jeder fünfte Mensch in den Niederlanden erkranke im Laufe seines Lebens an einer Form von Hautkrebs, so die Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL). Es ist demnach die häufigste Form und macht 52 Prozent der Krebsfälle aus. Der Krankenversicherer hinter dem neuen Programm, Zilveren Kruis, ist der Ansicht, dass 95 Prozent der Hautkrebsfälle durch die richtige Verwendung von Sonnenschutz verhindert werden könnten. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen sich häufig auf Restaurantterrassen einen Sonnenbrand holen.

Nach Ansicht von Professor Peter Jan Margry, Kulturhistoriker an der Universität Amsterdam, ist schlechtes Wetter in der Vergangenheit ein Grund für das gesellschaftliche Verhalten rund um die Sonne. Die Menschen in den Niederlanden hätten immer das Gefühl, dass sie die Sonne verpassten, weil der Himmel bewölkt sei und es regne. Er habe in Rom gelebt und dort hätten alle ihre Fensterläden und Vorhänge geschlossen, um die Sonne abzuhalten, erzählte Margry.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.