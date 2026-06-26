Das Wetter: Heiß und sonnig. 31 bis 38 Grad, im Westen und Südwesten lokal bis 41 Grad. Für weite Teile Deutschlands wird vor extremer Wärme gewarnt. Bitte beachten Sie die Empfehlungen für Hitzetage unter anderem vom Deutschen Wetterdienst. Morgen im Westen und Nordwesten zeitweise wolkig, ab nachmittags einzelne kräftige Gewitter. Nach Osten und Süden hin sonnig. 35 bis 41 Grad.
Am Sonntag zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf gebietsweise teils schwere Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Richtung Osten und Südosten noch länger sonnig und trocken. Höchstwerte 32 bis 41 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.