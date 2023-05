Das Wetter: Tagsüber überwiegend sonnig oder nur locker bewölkt (Archivbild). (picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand)

Am morgigen Pfingstsonntag von Nordwesten bis in die mittleren Landesteile zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder, weitgehend trocken. Nach Süden wieder viel Sonne, am Nachmittag vereinzelte Schauer oder ein Wärmegewitter. 16 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Pfingstmontag heiter, in der Nordhälfte gebietsweise wolkig, aber meist trocken. Im Tagesverlauf an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Höchsttemperaturen: 16 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.