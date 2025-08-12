Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten stärker bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern, teils auch schauerartigem Regen. Lokal Starkregengefahr. Sonst nur einzelne Quellwolken und im Bergland einzelne Schauer und Gewitter. 29 bis 38 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.