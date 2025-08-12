Wetter
Sonnig, bis 36 Grad

Das Wetter: Im Norden Wechsel aus Sonne und Wolken, sonst sonnig. Temperaturen 30 bis 36 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Im äußersten Norden 23 bis 29 Grad. Morgen erneut sonnig, im Norden leicht bewölkt. 31 bis 38 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Nordwesten stärker bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern, teils auch schauerartigem Regen. Lokal Starkregengefahr. Sonst nur einzelne Quellwolken und im Bergland einzelne Schauer und Gewitter. 29 bis 38 Grad.
