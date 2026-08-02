Wetter
Sonnig, Temperaturen 21 bis 34 Grad

Der Wetterbericht, die Lage: Bei schwachen Luftdruckgegensätzen liegt ein Frontensystem über der Südosthälfte Deutschlands. Dabei kommt es gebietsweise zu teils kräftigen Gewittern. Morgen setzt sich Hochdruckeinfluss durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Sonnig, in Alpennähe nachmittags einzelne teils starke Gewitter. Höchstwerte im Norden 21 bis 26, sonst 25 bis 34 Grad. Morgen erneut sonnig, später zunehmende Quellbewölkung. In der Südwesthälfte nachmittags einzelne, teils schwere Gewitter. Temperaturen 26 bis 37 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag neben sonnigen Abschnitten auch Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartigen Böen und Hagel. 25 bis 37 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.