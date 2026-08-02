Die Vorhersage:
Sonnig, in Alpennähe nachmittags einzelne teils starke Gewitter. Höchstwerte im Norden 21 bis 26, sonst 25 bis 34 Grad. Morgen erneut sonnig, später zunehmende Quellbewölkung. In der Südwesthälfte nachmittags einzelne, teils schwere Gewitter. Temperaturen 26 bis 37 Grad.
Sonnig, in Alpennähe nachmittags einzelne teils starke Gewitter. Höchstwerte im Norden 21 bis 26, sonst 25 bis 34 Grad. Morgen erneut sonnig, später zunehmende Quellbewölkung. In der Südwesthälfte nachmittags einzelne, teils schwere Gewitter. Temperaturen 26 bis 37 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag neben sonnigen Abschnitten auch Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartigen Böen und Hagel. 25 bis 37 Grad.
Am Dienstag neben sonnigen Abschnitten auch Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartigen Böen und Hagel. 25 bis 37 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.