Die Vorhersage:
Sonnig oder locker bewölkt. Höchstwerte 24 bis 29 Grad. Morgen heiter oder sonnig, im Nordseeumfeld meist dicht bewölkt. Temperaturen dort 19 bis 24, sonst 25 bis 32 Grad, mit den höchsten Werten an Rhein und Mosel.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch ganz im Norden wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. In der Mitte heiter. Im Süden zunehmend bewölkt, Richtung Alpen gebietsweise Schauer und Gewitter. 22 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.