Die weiteren Aussichten:
Am Montag sonnig oder lockere Wolkenfelder bei 25 bis 34 Grad.
Am Montag sonnig oder lockere Wolkenfelder bei 25 bis 34 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Meist sonnig, im Norden und Nordosten Wolkenfelder, ganz im Norden einzelnen Schauer. Höchstwerte 25 bis 33 Grad, an der See um 20 Grad. Morgen im Norden und der Mitte vorübergehend dichtere Wolken und einzelne Schauer, im Süden sonnig. Temperaturen 20 bis 34 Grad.